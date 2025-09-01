Двое жителей Голышманово осуждены за хранение и сбыт фальшивых денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое жителей Голышманово осуждены за хранение и сбыт фальшивых денег. Голышмановский районный суд вынес приговор и признал мужчин 38 и 55 лет виновными по ч. 1 ст. 186 УК РФ, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что один из подсудимых на мусорной свалке нашел девять заведомо поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для сбыта фальшивок он привлек своего знакомого, который разменивал их, расплачиваясь на заправке и в магазинах.

Суд c учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на срок 3 года и 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев и 2 года соответственно.