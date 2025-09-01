Аграрии Сладковского округа собрали 7,4 тыс. тонн зерна
7 тыс. 404 т зерна собрали аграрии Сладковского района. Средняя урожайность превысила 16 центнеров с гектара, рассказал глава муниципалитета Александр Иванов в своем Telegram-канале.
"Уборочная страда идет полным ходом во всех сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Хлеборобы пользуются каждым благоприятным днем, соответственно прирастают темпы и показатели уборочной кампании", - уточнил Александр Иванов.
Всего предприятия убрали 43 % посевных площадей.
Объем заготовленного силоса составил 23 % от планового показателя.