В Тюмени на развязке к трассе на Екатеринбург построят дополнительно два съезда

Экономика, 13:03 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рабочее движение по путепроводу и шести съездам транспортной развязки на примыкании к спорткомплексу "Тюмень-Арена" к автодороге федерального значения Екатеринбург — Тюмень планируют открыть до конца 2025 года. Новый объект со временем получит еще два съезда.

"Ведется проектирование еще двух съездов развязки – в направлении из Тюмени в сторону нвоостроек Плеханово и второй - в обратном направлении. На путепроводе развязки завершается сварка пролетных строений, очистка, устройство изоляции, впереди — укладка покрытия. В рамках контракта предусмотрено строительство шести съездов. На них уже нанесли нижний слой асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках есть и верхний слой", - рассказал главный специалист управления автомобильных дорог Тюменской области Александр Лусиков.

Строительство новой развязки подрядчик АО "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой) начал в сентябре 2024 г. Объект размещен на пересечении автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень и ул. Сергея Джанбровского на расстоянии 1 км от пересечения Окружной автомобильной дороги Тюмени с ул. Московский тракт.

Общая протяженность объекта — 6 км 925 метров, в том числе Екатеринбург - Тюмень — 1,4 км, ул. Сергея Джанбровского — 690 м. На данной улице бригада готовит полотно под асфальтобетон. Параллельно ведут благоустройство, прокладывают тротуары, велодорожку.

"На всей развязке рабочие монтируют барьерное ограждение, наружное освещение. Идет подготовка к нанесению дорожной разметки и установке знаков", - добавил Александр Лусиков.

Подрядчик практически завершил установку двух надземных переходов через автомобильную трассу Екатеринбург — Тюмень для связи пешеходных маршрутов с автобусными остановками. Переходы оборудуют лифтами для людей с ОВЗ. Первый находится в районе ЖК "Колумб", второй – в районе пр. Академический.

Всего шесть остановочных павильонов появится в районе развязки. Также рабочие установят дополнительные светофоры, пешеходные и велодорожки с перильным ограждением в местах сопряжения с проезжей частью, шумозащитные экраны.

Как заметили специалисты управления автомобильных дорог Тюменской области, реализация проекта улучшит транспортное сообщение между д. Дударева, ЖК "Преображенский" на Московском, мкр-н Тюменская слобода с городом.

Все средства на реализацию проекта строительства транспортной развязки выделены из бюджета Тюменской области.

Анжела Лебедева

