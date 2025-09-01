Восемь предприятий Тюменской области признаны экспортерами года в УФО

Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Восемь предприятий Тюменской области получили награды по итогам окружного этапа конкурса "Экспортер года" Уральского федерального округа в Екатеринбурге, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, ООО "Заводоуковский маслозавод" заняло первое место в сфере базовой продукции АПК. В направлении готового продовольствия АПК (высокие переделы)" - второе место у ООО "Омега", третье - у ООО ПК "Слада". "Экспортером года в сфере услуг: малое и среднее предпринимательство" признано ООО "Дрим". В номинации "Трейдер года: малое и среднее предпринимательство" - второе место заняло ООО "Союз", третье - ООО "Айронэкс". Второе место в направлении "Ответственный экспортер ESG" - у ООО "Дрим". Руководитель компании ООО "Омега" Венера Старикова признана лучшей женщиной-экспортером года.

"Премия "Экспортер года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Тюменской области экосистема поддержки экспортеров постоянно развивается. Так, в 2024 году объем внешней торговли Тюменской области увеличился на 26 %.