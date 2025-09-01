  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер юго-западный

Масштабную реконструкцию освобождения Петрозаводска увидели жители и гости Тобольска

Общество, 20:30 20 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабная военно-историческая реконструкция "Освобождение Петрозаводска" состоялась в Тобольске 20 сентября. Организаторы перенесли зрителей в июнь 1944 года, в эпицентр легендарной Выборгско-Петрозаводской операции. Участие в постановке приняли более 80 человек, среди них морские пехотинцы, десантники и актёры.

"В освобождении Петрозаводска участвовала наша 368-я стрелковая дивизия. Город был оккупирован, там находились концлагеря, и наши ребята его освобождали", - рассказал председатель совета Тюменской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин.

Зрители увидели, в том числе, тактические действия фронтовой разведки, а также захват мотоцикла вражеского патруля. Реконструкторы подготовили динамичные боевые сцены со взрывами, холостыми выстрелами и диалогами в духе военного времени.

"Ребята также кидали имитационные ручные гранаты, конечно, соблюдались все требования безопасности, а в конце мероприятия для гостей прошёл хороший концерт, где исполнял песни тюменский певец Владимир Птица", - добавил Александр Урюпин.

Также Александр Урюпин поблагодарил за поддержку в проведении реконструкции администрацию Тобольска, главу города Петра Вагина, а также руководство лыжной базы, предоставившей площадку.

Отметим, что событие посвящено 80-летию Великой Победы, 320-летию морской пехоты и 95-летию ВДВ. Особое внимание — подвигу 368-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году из добровольцев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, героически сражавшихся за освобождение Карелии.

Александр Лабыкин, Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реконструкция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 20.09.2025Масштабную реконструкцию освобождения Петрозаводска увидели жители и гости Тобольска
17:57 20.09.2025Тюменские эксперты участвуют в формировании федеральной нормативной базы капремонта домов
17:33 20.09.2025Мемориал десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в Тюмени
17:13 20.09.2025Пациента с инфарктом спасли фельдшеры скорой в Вагайском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора