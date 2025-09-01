Масштабную реконструкцию освобождения Петрозаводска увидели жители и гости Тобольска

Масштабная военно-историческая реконструкция "Освобождение Петрозаводска" состоялась в Тобольске 20 сентября. Организаторы перенесли зрителей в июнь 1944 года, в эпицентр легендарной Выборгско-Петрозаводской операции. Участие в постановке приняли более 80 человек, среди них морские пехотинцы, десантники и актёры.

"В освобождении Петрозаводска участвовала наша 368-я стрелковая дивизия. Город был оккупирован, там находились концлагеря, и наши ребята его освобождали", - рассказал председатель совета Тюменской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин.

Зрители увидели, в том числе, тактические действия фронтовой разведки, а также захват мотоцикла вражеского патруля. Реконструкторы подготовили динамичные боевые сцены со взрывами, холостыми выстрелами и диалогами в духе военного времени.

"Ребята также кидали имитационные ручные гранаты, конечно, соблюдались все требования безопасности, а в конце мероприятия для гостей прошёл хороший концерт, где исполнял песни тюменский певец Владимир Птица", - добавил Александр Урюпин.

Также Александр Урюпин поблагодарил за поддержку в проведении реконструкции администрацию Тобольска, главу города Петра Вагина, а также руководство лыжной базы, предоставившей площадку.

Отметим, что событие посвящено 80-летию Великой Победы, 320-летию морской пехоты и 95-летию ВДВ. Особое внимание — подвигу 368-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году из добровольцев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, героически сражавшихся за освобождение Карелии.

Александр Лабыкин, Николай Ступников