Выездные концерты с лекциями проведут для школьников в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллектив Онохинской детской школы искусств стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Их проект - "Живая музыка звучит" – это инициатива преподавателей, направленная на приобщение школьников к живой классической музыке.

В состав творческой команды вошли преподаватели Алена Крупина, Софья Пахолкова, Ксения Панова и директор учреждения Валерия Чудакова.

С сентября по декабрь они проведут 10 выездных концертов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. После концертов пройдут просветительские лектории – эта инновационная для области практика позволит слушателям не только насладиться живой музыкой, но и глубже понять ее контекст и значение.

"Это особенно важно для детей, живущих в сельской местности, где доступ к таким мероприятиям ограничен. Проект поможет развить творческие способности ребят, повысить их уверенность в себе и расширить художественный кругозор", - отмечает коллектив детской школы искусств.

Кроме того, преподаватели Онохинской ДШИ окажут всестороннюю поддержку молодым талантливым педагогам в дальнейших совместных выступлениях.