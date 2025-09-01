  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Студенты ТюмГУ получат именную стипендию консула Казахстана на конкурсной основе

Общество, 08:12 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на именную стипендию Почетного консула Казахстана стартовал в ТюмГУ. Заявки принимают до 30 сентября. На нее могут рассчитывать только выходцы из республики.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, итогом конкурса станет определение трех стипендиатов, которым назначат единовременные выплаты в размере 100, 50 и 25 тысяч рублей.

"Претенденты на стипендию должны хорошо учиться, обладать достижениями в учебной, научно-исследовательской или социально значимой деятельности, не иметь академической задолженности и дисциплинарных взысканий", - отметили в вузе.

Подробная информация - здесь.

﻿
