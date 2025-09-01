Студенты ТюмГУ получат именную стипендию консула Казахстана на конкурсной основе
Конкурс на именную стипендию Почетного консула Казахстана стартовал в ТюмГУ. Заявки принимают до 30 сентября. На нее могут рассчитывать только выходцы из республики.
По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, итогом конкурса станет определение трех стипендиатов, которым назначат единовременные выплаты в размере 100, 50 и 25 тысяч рублей.
"Претенденты на стипендию должны хорошо учиться, обладать достижениями в учебной, научно-исследовательской или социально значимой деятельности, не иметь академической задолженности и дисциплинарных взысканий", - отметили в вузе.
