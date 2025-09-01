Тюменских предпринимателей ждут на бизнес-форуме в Венесуэле
Бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" пройдет в Каракасе 28-29 октября. Тюменских предпринимателей приглашают к участию.
По информации региональной ТПП, мероприятие проводится с целью реализации решений Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня и придания дополнительного импульса развитию торгово-экономического и делового сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Запланировано участие исполнительного вице-президента, министра по углеводородам Республики Венесуэла Д.Р. Гомес, руководителей ряда венесуэльских министерств и ведомств, а также представителей ведущих компаний и организаций, работающих в различных отраслях экономики.
По вопросам участия необходимо обращаться по телефону: +7 (950) 495-87-05, специалист центра ВЭД ТПП Алина Полькина.