Тюменских предпринимателей ждут на бизнес-форуме в Венесуэле

Экономика, 09:16 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" пройдет в Каракасе 28-29 октября. Тюменских предпринимателей приглашают к участию.

По информации региональной ТПП, мероприятие проводится с целью реализации решений Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня и придания дополнительного импульса развитию торгово-экономического и делового сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Запланировано участие исполнительного вице-президента, министра по углеводородам Республики Венесуэла Д.Р. Гомес, руководителей ряда венесуэльских министерств и ведомств, а также представителей ведущих компаний и организаций, работающих в различных отраслях экономики.

По вопросам участия необходимо обращаться по телефону: +7 (950) 495-87-05, специалист центра ВЭД ТПП Алина Полькина.

