В Тюменской области цена новых автомобилей снизилась на 4,4 % за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 4,4 % - до 2,9 млн рублей - снизилась средняя цена на новые автомобили в Тюменской области за год. Количество предложений выросло в 2,1 раза, 88,7 % из которых – машины китайских производителей, сообщает "Авито авто".

Доля предложений о продаже автомобилей с пробегом – 12,9 %, выше, чем в целом по стране – 8 %. Средняя цена снизилась на 9 % и составила 1,2 млн рублей. Японские машины занимают лидирующие позиции на вторичном рынке региона. На них приходится почти треть, отечественные – 21,9 %, корейские – 14,8 %, немецкие – 13,6 %, китайские – 5,2%).

Изменения в интересах покупателей также очевидны. В Тюменской области чаты стали основным каналом коммуникации с продавцами: на них приходится 72 % всех обращений. Топ-3 причин для покупки новых автомобилей: наличие гарантии, выгодное предложение от дилера и привлекательная модель. При этом 48 % поступлений на склады дилеров формируются через программу трейд-ин.