Тюменская сборная признана победителем всероссийской кибербитвы

Команда Тюменского государственного университета "1sk4nd3r" признана победителем всероссийской кибербитвы среди атакующих сборных международного форума "Kazan Digital Week" в Казани.

Всего 19 атакующих и столько же защитников участвовали в состязаниях, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Хочу поблагодарить Тюменский государственный университет, который активно включился в повестку кибербезопасности. Для нас вопросы информационной безопасности приоритетны как для отрасли, так и в правительстве Тюменской области. Студенты показали достойный результат на соревнованиях в Казани. Это доказывает компетентность молодых IТ-специалистов, высокий уровень знаний и навыков в сфере информационной безопасности. Желаю ребятам дальнейших успехов в профессиональной деятельности", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Для кибербитвы была развернута специальная виртуальная инфраструктура на киберполигоне компании "Innostage". Атакующие команды искали уязвимости в сервисах внешнего периметра предприятия, чтобы получить доступ к внутренним и более значимым ресурсам и реализовать недопустимые события. Команды-защитники расследовали совершенные атакующими инциденты.