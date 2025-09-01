  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Нижнетавдинскому фермеру подключили зерносушилку к газу после обращения в ЦУР.Бизнес

Экономика, 15:59 22 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Черкасов из с. Берёзово Нижнетавдинского района обратился на платформу ЦУР.Бизнес.72 с просьбой оперативно помочь с подключением зерносушилки к газу.

Вопрос оперативно вынесли на заседание проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов. Менее чем за две недели, благодаря слаженной работе инвестиционного агентства Тюменской области и ресурсоснабжающих организаций, газоснабжение было запущено, сообщает пресс-служба фонда.

"Для аграриев важно не только вовремя провести уборочную кампанию, но и сохранить качество зерна. Для этого крайне необходимо было подключить газ к новой зерносушилке в кратчайшие сроки. Благодарен за оперативную реакцию и слаженную работу всех служб", — отметил Андрей Черкасов.

Платформа ЦУР.Бизнес.72 становится всё более востребованным и эффективным инструментом поддержки — как при запуске инвестпроектов, так и в решении повседневных бизнес-вопросов.

"Предприниматели Нижнетавдинского района уже по достоинству оценили удобство платформы ЦУР.Бизнес.72. Это действительно действенный инструмент — благодаря ему можно быстро и профессионально решать возникающие вопросы. Кейсы, подобные ситуации Андрея Черкасова, — лучшее тому подтверждение", — отметила директор Нижнетавдинского представительства инвестиционного агентства Ирина Клементьева.

Подать обращение: +7(922) 477-38-11 -руководитель ЦУР.Бизнес.72 инвестиционного агентства Тюменской области Алёна Потапова.

