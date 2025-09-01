"Серебро" привезли тюменские студенты с чемпионата высоких технологий
Вторые места заняли студенты Тюменской области в финале чемпионата высоких технологий, который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
Призером в номинации "Ручная лазерная сварка" стал студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Дмитрий Тюльков.
В номинации "Фельдшер по медицинский реабилитации" второе место заняла студентка Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова Дарья Курмышкина.