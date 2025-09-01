  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
"Серебро" привезли тюменские студенты с чемпионата высоких технологий

Общество, 19:51 22 сентября 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Вторые места заняли студенты Тюменской области в финале чемпионата высоких технологий, который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Призером в номинации "Ручная лазерная сварка" стал студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Дмитрий Тюльков.

В номинации "Фельдшер по медицинский реабилитации" второе место заняла студентка Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова Дарья Курмышкина.

