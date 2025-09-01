Второй этап лектория "Санпросвет" запустил Роспотребнадзор в Тюменской области

Второй этап лектория "Санпросвет" запустили сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области 22 сентября. Трудовым коллективам рассказывают о профилактике гриппа и необходимости вакцинации.

22 сентября лекторы побывали на птицефабрике "Боровская".

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елены Мыцик, вакцинация против гриппа, особенно для работников сферы птицеводства, свиноводческих компаний и зоопарков, очень важна. Птицы тоже болеют гриппом. Есть птичий грипп, который передается человеку. От человека к человеку этот грипп не передается, но все может измениться. Ученые говорят о том, что этот вирус мутирует. Не исключено, что в ближайшем будущем он даже сможет передаваться от человека к человеку.

"Необходимо вакцинироваться, чтобы защитить своё здоровье. Грипп - очень тяжёлое заболевание, от которого ежегодно в мире погибают миллионы людей. В Российской Федерации у нас тоже регистрируются случаи летальных исходов. Если привитый человек и заболеет, он перенесет заболевание в более легкой форме", - подчеркнула специалист.

Сейчас предэпидемический сезон, гриппа пока в субъекте не зарегистрировано, подчеркнула она. Самое время для прививки - октябрь и ноябрь, на выработку специфического иммунитета необходимо две недели.

Елена Мыцик прокомментировала ситуацию с теми, кто сомневается, проходить ли вакцинацию. Она считает, что такие люди недостаточно осведомлены.

"Некоторые верят мифам. Нам на горячую линию поступают подобные вопросы: в этой вакцине живые вирусы? Это миф. Никто не будет пускать туда живые вирусы. В этом нет никакого смысла, вакцина действует по-другому. Есть группы риска, и для них грипп может быть смертельным. Проводим наш лекторий "Санпросвет", чтобы убедить в пользе вакцинации как можно больше людей", - добавила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин