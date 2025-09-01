  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Сто спортсменов приедут на турнир по боксу в Тюмень

Спорт, 08:47 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турнир по боксу памяти тренеров города Тюмени пройдет в спортивном комплексе школы № 3 (ул. Садовая, 109, корпус 1) с 26 по 28 сентября. Открытие состоится 26 сентября в 14 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Более 100 ребят в возрасте от 15 до 18 лет приедут на турнир, среди них представители Увата, Ишима, Тюменского района, Тобольска, Кургана, Омска, Сургута, Каменск-Уральского и Нижневартовска.

26 и 27 сентября с 11 часов начнутся поединки, 28 сентября с 11 до 14 часов - поединки и церемония награждения.

# бокс

﻿
