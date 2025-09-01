Сотрудники ресторанной компании прошли обучение в ТИУ

Курсы повышения квалификации для представителей ресторанной компании "Максим" провели преподаватели кафедры товароведения и технологии продуктов питания Тюменского индустриального университета. Обучение прошло в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры".

Курс обучения длился месяц, 72-часовая программа состояла из трех модулей. Первый посвящен нормативно-законодательным основам регламентации безопасности пищевой продукции. Темой второго стали системы контроля качества на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, показатели безопасности продукции по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим требованиям, идентификация и возможные виды фальсификации сырья и готовой продукции. В третьем модуле слушатели изучали разработку системы управления качеством, безопасностью, методам прослеживаемости сырья и готовой продукции, разбирали негативные практики заболеваний при нарушении технологии производства пищевых продуктов, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

"Главным достижением курсов оказалась реальная заинтересованность и удовлетворенность слушателей, которые с азартом проводили лабораторные работы, изучали теоретический материал и завидовали по-хорошему студентам, которые имеют регулярную возможность заниматься в данных условиях", – рассказал заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Владимир Попов.

В будущем запланировано обучение еще двух групп представителей предприятий пищевой промышленности и общественного питания Тюмени.