  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Сотрудники ресторанной компании прошли обучение в ТИУ

Общество, 18:58 23 сентября 2025

ТИУ

Курсы повышения квалификации для представителей ресторанной компании "Максим" провели преподаватели кафедры товароведения и технологии продуктов питания Тюменского индустриального университета. Обучение прошло в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры".

Курс обучения длился месяц, 72-часовая программа состояла из трех модулей. Первый посвящен нормативно-законодательным основам регламентации безопасности пищевой продукции. Темой второго стали системы контроля качества на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, показатели безопасности продукции по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим требованиям, идентификация и возможные виды фальсификации сырья и готовой продукции. В третьем модуле слушатели изучали разработку системы управления качеством, безопасностью, методам прослеживаемости сырья и готовой продукции, разбирали негативные практики заболеваний при нарушении технологии производства пищевых продуктов, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

"Главным достижением курсов оказалась реальная заинтересованность и удовлетворенность слушателей, которые с азартом проводили лабораторные работы, изучали теоретический материал и завидовали по-хорошему студентам, которые имеют регулярную возможность заниматься в данных условиях", – рассказал заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Владимир Попов.

В будущем запланировано обучение еще двух групп представителей предприятий пищевой промышленности и общественного питания Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 23.09.2025В Тюмени завершился прием заявок на конкурс "Книга года–2025"
19:16 23.09.2025Тюменским блогерам предлагают выиграть путевки в Дагестан и Санкт-Петербург
19:09 23.09.2025Более семи тысяч гостей и жителей Тобольска посетили выставочный проект "Богатство Сибири"
18:58 23.09.2025Сотрудники ресторанной компании прошли обучение в ТИУ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора