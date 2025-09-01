Тюменцам расскажут, как отражается тема налогов в поэзии и живописи
Тему налогов в контексте искусства и культуры рассмотрят участники лекции в Центральной городской библиотеке 24 сентября.
Кандидат юридических наук, опытный налоговый консультант, главный редактор профильного журнала Аркадий Брызгалин расскажет, что налоговая тематика находила отражение еще в произведениях Гоголя, Маяковского, а также музыке "Битлз" и на полотнах художников.
Встреча состоится на ул. Луначарского 51/3 в 15 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.