  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцам расскажут, как отражается тема налогов в поэзии и живописи

Общество, 10:05 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тему налогов в контексте искусства и культуры рассмотрят участники лекции в Центральной городской библиотеке 24 сентября.

Кандидат юридических наук, опытный налоговый консультант, главный редактор профильного журнала Аркадий Брызгалин расскажет, что налоговая тематика находила отражение еще в произведениях Гоголя, Маяковского, а также музыке "Битлз" и на полотнах художников.

Встреча состоится на ул. Луначарского 51/3 в 15 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 24.09.2025В Тюмени запустили коллектор в районе Гилевской рощи
10:16 24.09.2025Более 550 тыс. жителей Тюменской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года
10:05 24.09.2025Тюменцам расскажут, как отражается тема налогов в поэзии и живописи
09:43 24.09.2025Концертный показ мультфильма "Ай да Пушкин!" пройдет в Тюменской филармонии в 2026 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора