Сергей Борисевич: "Боевой кадровый резерв" - важный инструмент для профессионального роста ветеранов СВО

"Боевой кадровый резерв" - важный инструмент для профессионального роста ветеранов СВО и их интеграции в реальные управленческие процессы.

Так считает глава Нижнетавдинского муниципального округа Сергей Борисевич. Он является наставником участника регионального проекта "Боевой кадровый резерв" Николая Бабкина, который проходит стажировку в местной администрации.

Сергей Борисевич высоко оценивает потенциал программы по подготовке управленческих кадров.

"Проект "Боевой кадровый резерв" - очень классная и своевременная инициатива. Сегодня мой подопечный, Николай Бабкин, полностью погружен в работу: он участвует в совещаниях, знакомится со спецификой управления территорией, и весь наш коллектив работает вместе с ним. Мы уже наметили конкретные цели и задачи на период стажировки. Убежден, что такой формат полезен вдвойне: подопечные получают бесценный практический опыт, а для нас, действующих руководителей, быть наставником - это возможность по-новому взглянуть на процессы, зарядиться энергией и свежими идеями", - поделился глава Нижнетавдинского муниципального округа.

По его словам, такая практика позволяет не только передавать знания, но и выстраивать эффективный диалог между наставниками и перспективными кадрами, что в конечном счете идет на благо развития территории.

Проект "Боевой кадровый резерв" реализуется в Тюменской области с целью формирования пула перспективных руководителей, предпринимателей и профессионалов разных сфер деятельности. Его участники стажируются под руководством опытных наставников из числа действующих высших должностных лиц региона и муниципальных образований.