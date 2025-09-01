В Тюменской области ежегодно заменяют до 200 лифтов

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

1 тыс. 201 лифт отремонтирован в многоквартирных жилых домах Тюменской области за 11 лет реализации программы капитального ремонта. Об этом рассказал директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семён Тегенцев. По его словам, совсем недавно юбилейный - тысячный - лифт был принят в областном центре.

Семён Тегенцев отметил, что в планах - довести число заменённых лифтов до 200 единиц в год. 23 сентября представители департамента и компании-подрядчика проконтролировали замену лифтового оборудования, завершающуюся в жилом доме по ул. 30 лет Победы.

Первый из двух лифтов будет запущен в эксплуатацию уже в ближайшие дни, работы на втором продолжаются. Новое оборудование белорусского производства хорошо зарекомендовало себя на российском рынке, оно редко выходит из строя.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" жительница дома Раиса Бауэр, лифт в здании работал с ввода дома в эксплуатацию в 2002 году: "В последнее время он часто ломался, бывало, что люди застревали, иногда до двух раз в месяц. Делают всё быстро, скоро дождёмся".

"Работы в вводимых в эксплуатацию новостройках связаны с определёнными сложностями, в таких домах в одном подъезде могут быть от двух до четырёх лифтов, - добавил Семён Тегенцев. - Это усложняет организацию работ, а также увеличивает их объёмы. И эти объёмы будут только расти".

По прогнозам, в следующую трехлетку вплоть до 2027-2029 годов в план замены будут включаться уже от 350 до 400 лифтов в год.

Николай Ступников