  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области ежегодно заменяют до 200 лифтов

Общество, 13:56 24 сентября 2025

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

1 тыс. 201 лифт отремонтирован в многоквартирных жилых домах Тюменской области за 11 лет реализации программы капитального ремонта. Об этом рассказал директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семён Тегенцев. По его словам, совсем недавно юбилейный - тысячный - лифт был принят в областном центре.

Семён Тегенцев отметил, что в планах - довести число заменённых лифтов до 200 единиц в год. 23 сентября представители департамента и компании-подрядчика проконтролировали замену лифтового оборудования, завершающуюся в жилом доме по ул. 30 лет Победы.

Первый из двух лифтов будет запущен в эксплуатацию уже в ближайшие дни, работы на втором продолжаются. Новое оборудование белорусского производства хорошо зарекомендовало себя на российском рынке, оно редко выходит из строя.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" жительница дома Раиса Бауэр, лифт в здании работал с ввода дома в эксплуатацию в 2002 году: "В последнее время он часто ломался, бывало, что люди застревали, иногда до двух раз в месяц. Делают всё быстро, скоро дождёмся".

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

"Работы в вводимых в эксплуатацию новостройках связаны с определёнными сложностями, в таких домах в одном подъезде могут быть от двух до четырёх лифтов, - добавил Семён Тегенцев. - Это усложняет организацию работ, а также увеличивает их объёмы. И эти объёмы будут только расти".

По прогнозам, в следующую трехлетку вплоть до 2027-2029 годов в план замены будут включаться уже от 350 до 400 лифтов в год.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# капремонт , лифт , Семен Тегенцев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 24.09.2025В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"
15:13 24.09.2025Волонтеры Сбера помогают восстанавливать леса в Тюменской области
15:02 24.09.2025В Тюмени у школы № 38 обновили спортивную инфраструктуру
14:51 24.09.2025Второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов СВО стартовал в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора