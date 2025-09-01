  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
639 спортсменов примут участие в спартакиаде пенсионеров в Тюменской области

Спорт, 11:43 25 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

639 спортсменов будут участвовать в X спартакиаде пенсионеров, которая пройдет в Тюменской области с 30 сентября по 5 октября. В правительстве региона обсудили подготовку к проведению спортивного события, сообщает инфоцентр правительства.

"По итогам заявочной кампании в спартакиаде примут участие 639 спортсменов из 78 регионов и четырех стран — Республики Беларусь, Австралии, Казахстана и Финляндии. У Тюменской области богатый опыт проведения соревнований самого высокого, в том числе российского и международного уровня. Уверен, что предстоящее событие станет настоящим праздником", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на заключительном заседании оргкомитета.

В программе - состязания по семи видам спорта, а каждый соревновательный день спортсмены "серебряного" возраста будут начинать с утренней зарядки.

Торжественное открытие и закрытие спартакиады пройдут в Легкоатлетическом , соревнования – в СК "Центральный", на стадионе "Геолог", в экопарке "Затюменском", спортивных центрах "Зодчий" и "Олимпия" п. Боровского Тюменского округа.

# Алексей Райдер , пенсионеры , спартакиада

