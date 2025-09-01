  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Тюменские биологи: наночастицы оксида цинка снижают стресс у плодовых культур

Общество, 19:48 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теоретические подходы и практическую значимость использования наночастиц оксида цинка для снижения неблагоприятного воздействия стрессовых факторов на различные виды плодовых растений установили биологи ТюмГУ совместно с коллегами из Пакистана.

Комплексные исследования на яблоках, винограде, помело, гранате и ряде других растениях показали, что наночастицы оксида цинка обладают превосходным потенциалом для повышения урожайности деревьев и качества плодов, а также для борьбы со стрессами, связанными с влажностью, температурой за счет улучшения защитной системы, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Управление абиотическими стрессами с помощью современных нанотехнологий представляется практичной и долгосрочной стратегией, способной повысить урожайность и качество культурных растений. Однако для полной ее реализации в реальных сельскохозяйственных условиях необходимы дополнительные исследования и глубокое понимание различных агроэкологических аспектов", — рассказал доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Королёв.

Это неорганическое соединение обладает высокой реакционной способностью и малым размером, поэтому укрепляют мембраны плодовых культур в неблагоприятных климатических условиях. Более того, добавление наночастиц оксида цинка эффективно для улучшения роста, урожайности, качества плодов, защитной системы, активации антиоксидантов, образования низкомолекулярных органических веществ и выработки биологически активных соединений для повышения устойчивости.

# биология , ТюмГУ

