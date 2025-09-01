  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Проект "СВОя земля" готовят к запуску в Тюменской области

Общество, 16:53 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актуальный проект "СВОя земля" готовят к запуску в Тюменской области. Он поможет участникам спецоперации, вернувшимся домой, получить знания в сфере сельскохозяйственного предпринимательства, сообщила в телеграмм-канале депутат областной думы Ольга Швецова.

"Обсудили тонкости проекта с его инициатором, депутатом Тюменской городской думы, ректором ГАУ Северного Зауралья Еленой Бойко", - написала она.

Проект "СВОя земля" адресован участникам СВО, которые после возвращения домой хотели бы заниматься сельскохозяйственным предпринимательством.

"Проект решал бы две главные задачи — помощь в социализации ветеранов спецоперации и развитие сельских территорий. Предполагается, что его участниками станут 20-30 человек, которые получат знания для начала собственного дела", - рассказала Елена Бойко.

Опыт работы с бойцами СВО в регионе уже есть. В Тюмени реализовали семь потоков "Школы фермера", в них участвовали и ветераны спецоперации. Они получили азы предпринимательства и агротуризма, чтобы запустить или масштабировать собственные хозяйства. Один из участников СВО после завершения обучения занялся пчеловодством, второй приобрел коров.

Депутат облдумы Ольга Швецова считает, что новый проект имеет большую социальную значимость и будет востребован.

Борис Олейник

