Три диплома завоевала Тюменская область на форуме "Вместе — ради детей!"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три диплома завоевала Тюменская область на XVI Всероссийском форуме "Вместе — ради детей!". В Ульяновске тюменские специалисты представили уникальные наработки по поддержке семей участников СВО, поделившись с коллегами из других регионов проверенными методиками психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Делегация региона завоевала: диплом лидера в номинации "Преодоление угроз безопасности детей"; диплом лидера в номинации "Укрепление традиционных семейных ценностей"; диплом за эффективную организацию работы форума.

"Чтобы помочь человеку, недостаточно просто ждать, когда он обратится с проблемой. Наша сила — в слаженности. Когда социальные службы действуют как единый механизм, мы можем прийти на помощь своевременно, а главное — предвидеть те сложности, с которыми может столкнуться семья. Это особенно важно для семей участников СВО — им нужна не разрозненная поддержка, а комплексное сопровождение на пути к новой, мирной жизни. Именно такой подход мы и представляли на форуме", - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Форум объединил 600 участников, 77 делегаций. Участники представили 400 практик.