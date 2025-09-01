  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Три диплома завоевала Тюменская область на форуме "Вместе — ради детей!"

Общество, 17:37 26 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три диплома завоевала Тюменская область на XVI Всероссийском форуме "Вместе — ради детей!". В Ульяновске тюменские специалисты представили уникальные наработки по поддержке семей участников СВО, поделившись с коллегами из других регионов проверенными методиками психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Делегация региона завоевала: диплом лидера в номинации "Преодоление угроз безопасности детей"; диплом лидера в номинации "Укрепление традиционных семейных ценностей"; диплом за эффективную организацию работы форума.

"Чтобы помочь человеку, недостаточно просто ждать, когда он обратится с проблемой. Наша сила — в слаженности. Когда социальные службы действуют как единый механизм, мы можем прийти на помощь своевременно, а главное — предвидеть те сложности, с которыми может столкнуться семья. Это особенно важно для семей участников СВО — им нужна не разрозненная поддержка, а комплексное сопровождение на пути к новой, мирной жизни. Именно такой подход мы и представляли на форуме", - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Форум объединил 600 участников, 77 делегаций. Участники представили 400 практик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , семья , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора