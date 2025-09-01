Александр Моор рассказал о выборе профессии участникам форума "Утро"

С участниками молодежного форума УФО "Утро" пообщался губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона рассказал в своем в мессенджере MAX.

"Накануне я встречался с ребятами из Тюменской области. У нас получилась интересная беседа. Один из вопросов, который мне задали, – кем я хотел стать в детстве. Ответ предлагаю посмотреть на видео", - написал губернатор.

Александр Моор добавил, что 27 сентября на площадке форума "Утро" работают также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Они знакомятся с локациями форума, выступают перед его участниками и общаются с делегатами из своих регионов.