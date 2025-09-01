План помощи регионов УФО подшефным территориям утвержден до 2030 года

| Фото: из Telegram-канала полпреда президента России в УФО Артёма Жоги | Фото: из Telegram-канала полпреда президента России в УФО Артёма Жоги

План помощи регионов Уральского федерального округа подшефным территориям утвержден до 2030 г. Об этом заявил полпред президента России в УФО Артём Жога на встрече с делегациями из Донецкой и Луганской Народных Республик на форуме "Утро" в Тюмени.

"Уже более трех лет наши субъекты оказывают большую помощь и поддержку Макеевке, Краснодону, Волновахе, Ясиноватой. Чуть позже в список подшефных вошли Авдеевка и Тельмановский район. Молодежь подтвердила, что видит изменения к лучшему, которые происходят на Донбассе. Это отремонтированные школы, больницы, спортивные объекты, дороги, парки и жилые дома", - уточнил полпред в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что посетить форум "Утро" в Тюмени он пообещал еще на открытии события, в котором участвовал по видеосвязи.

Отметим, ранее полпред оставил имена героев своей семьи на выставке "Единство и память Урала" форума "Утра" в Тюмени.