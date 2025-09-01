Артём Жога вручил награды организаторам первого Кубка полпреда в Тюмени

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога вручил награды организаторам первого Кубка полпреда для защитников Отечества в Тюмени. Об этом сообщает полпредство.

Благодарностей полпреда удостоены работники государственных департамента физической культуры и спорта Тюменской области, АНО "Исполнительная дирекция "72 Спорт", областного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и других организаций.

Отдельно полпред поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Знаю, что у многих из вас за плечами десятки проведенных всероссийских и международных состязаний по разным видам спорта. Однако проведение кубка для ветеранов боевых действий – это высокая ответственность", - обратился к участникам церемонии Артём Жога.

Кроме того, полпред отметил, что проведение Кубка в регионах УФО планируется сделать ежегодным.

Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества проходил в Тюмени с 26 по 31 августа. Было разыграно 70 комплектов медалей. Победителем стала команда Тюменской области.