Артём Жога вручил награды организаторам первого Кубка полпреда в Тюмени
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога вручил награды организаторам первого Кубка полпреда для защитников Отечества в Тюмени. Об этом сообщает полпредство.
Благодарностей полпреда удостоены работники государственных департамента физической культуры и спорта Тюменской области, АНО "Исполнительная дирекция "72 Спорт", областного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и других организаций.
Отдельно полпред поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора.
"Знаю, что у многих из вас за плечами десятки проведенных всероссийских и международных состязаний по разным видам спорта. Однако проведение кубка для ветеранов боевых действий – это высокая ответственность", - обратился к участникам церемонии Артём Жога.
Кроме того, полпред отметил, что проведение Кубка в регионах УФО планируется сделать ежегодным.
Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества проходил в Тюмени с 26 по 31 августа. Было разыграно 70 комплектов медалей. Победителем стала команда Тюменской области.