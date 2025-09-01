  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
За переломы позвоночника тюменская школа заплатит ученице 300 тысяч рублей

Происшествия, 16:45 29 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей заплатит в Тюмени школа 11-летней ученице за травму на уроке физкультуры. В апреле 2022 года девочка упала с турника и получила множественные закрытые переломы позвоночника.

По обращению матери пострадавшей школьницы прокуратура провела проверку. По заключению судебно-медицинской экспертизы здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.

Действуя в интересах несовершеннолетней, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства.

# компенсация , прокуратура , школа

﻿
