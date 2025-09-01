В Тюменской области в третий раз проведут слет спасательных отрядов "Территория безопасности"

III Студенческий слет Тюменской области "Территория безопасности" состоится на базе загородного лагеря "Ребячья республика" с 1 по 5 октября. Нововведением этого года стало привлечение школьников-спасателей из муниципалитетов.

"Из студентов большая часть — новички, первокурсники вузов и колледжей, а школьники – это опытные ребята из Ялуторовского и Исетского районов. Они побеждают в региональных состязаниях, таких как "Школа безопасности", "Юный спасатель" и участвуют во всероссийских соревнованиях школьных спасательных отрядов. В начале сентября привезли с полуфинала два серебряных и два бронзовых кубка. В итоге участников-студентов будет 60, а школьников – 30", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" представитель Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Лилия Крамер.

В первые три дня тюменцев ждет пожарный кроссфит, образовательная и культурная программа, мастер-классы. Ребята смогут научиться работать по карте в природных условиях, рассмотрят базовые навыки выживания в природной среде, познакомятся с устройством пожарной техники и спасательным инструментом, отработают навыки работы на высоте, используя альпинистское снаряжение.

В День гражданской обороны России, 4 октября, школьники и студенты проверят свои силы в практических учениях, где в условиях смоделированных ЧС, максимально приближенных к реальным, отработают проведение спасательных мероприятий. Также участники обсудят перспективы развития школьного спасательного движения Тюменской области.

Виктория Макарова