Тюменские медики скорой помощи успешно приняли роды

Общество, 21:09 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональную помощь роженице, у которой началась стремительная родовая деятельность дома, оказали фельдшеры Султан Кучербаев и Амина Ережепова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Роженица — просто молодец, четко выполняла все команды по дыханию и потугам. После второй уже показывается головка. Синяя. Сердце замерло. Действуем быстро и слаженно: для профилактики аспирации сразу после рождения аккуратно кладу малыша на ладонь лицом вниз, легонько постукиваю по спинке, массирую стопы и раздается долгожданный крик", — рассказал Султан Кучербаев.

Вызов поступил в 13 часов 1 минуту. В 13 часов 30 минут на свет появилась девочка весом около 3 кг.

﻿
