  • 1 октября 20251.10.2025среда
Тюменская магистрантка стала призером всероссийского научного форума

Общество, 19:21 01 октября 2025

ТИУ

Магистрантка Нефтегазового института Екатерина Белозерова вошла в число победителей VI Международной научной конференции – X Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых" в Саратове, сообщает пресс-служба ТИУ.

В финале Всероссийского конкурса НИР, где было отобрано 350 проектов, Екатерина заняла третье место в секции "Информационные технологии и математика".

Ее работа "Исследование работоспособности электроцентробежного насоса с помощью численного моделирования" вошла в сборник тезисов докладов участников форума. Своим исследованием Екатерина занимается уже более двух лет, начиная с бакалавриата, и продолжает развивать проект в магистратуре.

