Тюменская магистрантка стала призером всероссийского научного форума
Магистрантка Нефтегазового института Екатерина Белозерова вошла в число победителей VI Международной научной конференции – X Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых" в Саратове, сообщает пресс-служба ТИУ.
В финале Всероссийского конкурса НИР, где было отобрано 350 проектов, Екатерина заняла третье место в секции "Информационные технологии и математика".
Ее работа "Исследование работоспособности электроцентробежного насоса с помощью численного моделирования" вошла в сборник тезисов докладов участников форума. Своим исследованием Екатерина занимается уже более двух лет, начиная с бакалавриата, и продолжает развивать проект в магистратуре.