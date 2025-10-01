Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров в Республике Беларусь

Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров во время работы в Республике Беларусь. Состоялись встречи с руководителями крупнейших предприятий государства, а также с представителями Министерства энергетики, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У наших территорий есть точки соприкосновения для взаимовыгодного экономического сотрудничества: от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь", — сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Проведены переговоры с двумя компаниями. “ТБЗ Ляховичский" — второе по величине предприятие по производству топливных брикетов в Европе. Компания активно разрабатывает добавки в пищу для КРС и курицы на основе торфа. Новая технология направлена на увеличение продолжительности жизни КРС и курицы. Стороны обсудили возможность применения технологии в Тюменской области, обладающей существенными запасами торфа.

Вторая — ОАО "Интеграл". С производителем интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов обсудили возможность применения белорусских решений для компаний нефтегазового сектора Тюменской области.

В рамках деловых переговоров с Минэнерго Республики Беларусь в центре внимания ряд вопросов: применение компетенций Тюменского региона в области обслуживания газотурбинного оборудования иностранного производства; формирование модели развития сотрудничества.