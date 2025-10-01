76 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников
76 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю, сообщает региональная прокуратура.
Общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денег составила 3,1 млн руб.
Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон студентки, представившись сотрудником "Росфинмониторинга", под предлогом предотвращения хищения убедил перевести более трех млн рублей неустановленным лицам.
Организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.