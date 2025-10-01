  • 1 октября 20251.10.2025среда
76 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников

Происшествия, 18:10 01 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

76 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю, сообщает региональная прокуратура.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денег составила 3,1 млн руб.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон студентки, представившись сотрудником "Росфинмониторинга", под предлогом предотвращения хищения убедил перевести более трех млн рублей неустановленным лицам.

Организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

# интернет-мошенничество

