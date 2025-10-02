  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

123 коровы спасли на пожаре в Новой Заимке

Происшествия, 09:51 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пристрой амбара загорелся в селе Новая Заимка Заводоуковского округа 2 октября. Пожарные, прибывшие на место по вызову, вывели из амбара 123 коровы, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. На месте продолжают работать восемь человек и четыре спецмашины.

