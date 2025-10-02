Мошенники обманули жительницу Голышмановского округа на 15 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Голышмановского округа под предлогом дополнительного заработка лишилась денег. Мошенники обманным путем украли у нее более 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла на сайт, оставила там свои контактные данные, в том числе номер телефона. В этот же день ей написала незнакомая женщина, которая сообщила о необходимости ввода реквизитов своей банковской карты на сайте. Заявительница выполнила условия, после чего с ее банковского счета стали списываться деньги. В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась более 15 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские пытаются установить личности злоумышленников. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество".