Директор молодежного центра Сургутского района выступила в качестве эксперта на форуме "Утро"

| Фото: из группы в соц. сети "Районный молодёжный центр| РМЦ |Сургутский район" | Фото: из группы в соц. сети "Районный молодёжный центр| РМЦ |Сургутский район"

Директор районного молодежного центра Сургутского района Светлана Ескина выступила в качестве эксперта на форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро". На площадке "Наставники" и в онлайн-формате в рамках взаимодействия с Российским обществом "Знание" она провела лекционные занятия. На третьем дне форума Светлана Анатольевна представила основные инструменты тренерства и практики их применения в работе с молодежью.

"Для Сургутского района участие в форуме "Утро" — это не разовая история, мы приезжаем сюда уже не первый год. В этом сезоне на площадке “Наставники” мы не только делились инструментами тренерства, но и привезли домой конкретные решения из “Наследия форума”, новые контакты и форматы занятий, которые сразу встроим в работу с молодежью района", — поделилась и. о. начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" в этом году прошел в Тюмени и объединил более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. За пять дней программы мероприятия различных форматов посетили 1 тыс. 500 человек.

На шести тематических площадках состоялись десятки лекций, тренингов и мастер-классов, а также более 70 культурных событий. Главным событием заключительного дня стала панельная дискуссия "Наследие форума", на которой подвели итоги работы площадок и представили сборник с решенными управленческими кейсами.

Справочно

Первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году. Сегодня резиденции работают в десяти поселениях. Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 млн рублей. Это средства из федерального, окружного и муниципального бюджет