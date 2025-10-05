Более трех тысяч машино-мест поставлено на кадастровый учёт в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 229 машино-мест поставлено на кадастровый учёт в Тюменской области за 2025 год. Оформление права собственности на машино-места стало возможным с 1 января 2017 года.

В региональном Управлении Росреестра отметили, что понятие "машино-место" следует отличать от "парковочного места", которое является частью уличной сети и не является объектом недвижимости.

Кадастровый учёт осуществляется одновременно с постановкой многоквартирного дома, в котором расположено такое машино-место.

За весь 2024 год на кадастровый учёт поставлено было 7 тыс. 170 машино-мест, что практически в два раза больше, чем в 2023 году - 3 тыс. 929, пишет "Мегатюмень".