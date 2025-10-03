  • 3 октября 20253.10.2025пятница
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

Тюменские росгвардейцы стали лучшими среди команд Уральского округа

Общество, 18:44 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Команда управления Росгвардии по Тюменской области стала победителем соревнований на кубок командующего Уральским округом Росгвардии. Состязания, посвященные 45-летию со дня образования округа, прошли на базе учебного центра "Хомутовка" в Екатеринбурге.

За победу боролись сборные команды от соединений, воинских частей и терорганов. В программе соревнований — подтягивание на перекладине, комплексное силовое упражнение, бег на 60 метров и 1 километр, упражнения по огневой подготовке.

Второе место у представителей Озерского ордена Красной Звезды соединения, третьими стали спортсмены отдельного отряда специального назначения "Урал", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

# Росгвардия

