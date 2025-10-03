Тюменские росгвардейцы стали лучшими среди команд Уральского округа
Команда управления Росгвардии по Тюменской области стала победителем соревнований на кубок командующего Уральским округом Росгвардии. Состязания, посвященные 45-летию со дня образования округа, прошли на базе учебного центра "Хомутовка" в Екатеринбурге.
За победу боролись сборные команды от соединений, воинских частей и терорганов. В программе соревнований — подтягивание на перекладине, комплексное силовое упражнение, бег на 60 метров и 1 километр, упражнения по огневой подготовке.
Второе место у представителей Озерского ордена Красной Звезды соединения, третьими стали спортсмены отдельного отряда специального назначения "Урал", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.