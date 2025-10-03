Марафон "Азбука добра" продолжается в Тюмени
Благотворительный марафон "Азбука добра" проводится в Тюмени до конца октября. Жители, корпоративные волонтеры, представители предприятий, школ и детских садов передают одиноким пожилым людям душевные подарки.
Ученики школы № 22 города Тюмени вместе с педагогами и родителями подготовили творческие сюрпризы, чтобы порадовать одиноких бабушек и дедушек. Адресатам доставлено более 30 подарков.
Узнать о пожеланиях пожилых тюменцев можно на областном портале "Старшее поколение". Детали передачи необходимо согласовать с координаторами по телефону 8 (3452) 51-77-05. А затем передать подарок в пункт приема в Тюмени по адресу: ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4. Сделать это можно с 8 часов до 16 часов 30 минут в рабочие дни.
Марафон организован Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с тюменским благотворительным фондом "Старшее поколение".