Сборная Тюменской области - в тройке победителей X Спартакиады пенсионеров России

Губернатор, 20:00 04 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменской области стала бронзовым призером X Спартакиады пенсионеров России, уступив лишь гостям из Санкт-Петербурга и Чувашии.

Всего на протяжении четырех дней в Тюмени соревновались 700 спортсменов из 78 субъектов страны, а также представители Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

﻿

"Вы все показали отличный результат и доказали, что спорту, как и любви, все возрасты покорны. Мы со своей стороны постарались сделать все, чтобы эта спартакиада стала для вас не только спортивным праздником, но и могли прочувствовать наше сибирское гостеприимство. Уверен, что вместе с победами вы приобрели здесь много новых друзей и единомышленников", - обратился к участникам губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии закрытия.

Он поблагодарил организаторов, волонтеров за проделанную работу и пожелал любителям спорта дальнейших успехов и достижений. Он уточнил, что для этого в Тюменской области систематически развивается необходимая инфраструктура. "Продолжаем создавать условия, чтобы как можно больше жителей региона могли быть в движении, заниматься спортом и чувствовать вкус активной жизни", - отметил он.

﻿

К поздравлениям присоединился член Общественной палаты Тюмени, президент регионального отделения Союза спортсменов РФ Владимир Чебоксаров.

"Образ современного человека тесно связан со здоровым образом жизни, со спортом. Наш народ должен быть здоров - это основа всего, тогда все победы точно будут за нами!", - заключил он.

Евгения Шевцова

# Александр Моор , Владимир Чебоксаров , пенсионеры , спартакиада

﻿
