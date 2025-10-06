Выплата контрактникам в Тюменской области увеличена до 3,4 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ в Тюменской области увеличен до 3 млн 400 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства региона.

Размер региональной выплаты составит 3 миллиона рублей, федеральной - 400 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение приняло правительство Тюменской области 6 октября.

Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени, с 7 октября по 30 ноября 2025 года включительно. Место прописки и проживания значения не имеет.

Условия получения выплаты можно уточнить по телефонам: 117, 8 (3452) 79-19-05, а также в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Тюмень, ул. Республики, 2/1.