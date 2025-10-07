В Тюменской области идет снижение заболеваемости ОРВИ

Снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Тюменской области за прошедшую неделю. Эпидпорог среди совокупного населения не превышен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди респираторных вирусов по-прежнему циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Напомним, что в области продолжается прививочная кампания против гриппа, привиться можно в поликлиниках по месту жительства. На сегодняшний день вакцинировано более 455 тыс. человек.

Вакцинация - надежный способ защитить себя от гриппа. Вакцина содержит в себе несколько штаммов "убитых" вирусов, которые не смогут вызвать заболевание, но вызовут защитную реакцию организма.