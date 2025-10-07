Золотые медали фестиваля ГТО завоевали тюменские школьники в "Артеке"

Фото: канал в MAX губернатора Тюменской области Александра Моора

Золотые медали в эстафете и в общекомандном зачёте завоевали на фестивале ГТО в "Артеке" школьники из Тюменской области. Регион представляли юные спортсмены из Тюмени, Тобольска и Викуловского муниципального округа. Ранее все они стали победителями областного этапа фестиваля и обладателями золотых знаков отличия ГТО.

С отличными результатами ребят поздравил губернатор региона Александр Моор.

"Молодцы, ребята! Благодарю за высокий результат, труд и командный дух. Такие достижения вдохновляют и подтверждают: в Тюменской области растёт поколение сильных, целеустремлённых и спортивных людей", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Отметим, фестиваль собрал 376 юношей и девушек из 49 регионов страны.