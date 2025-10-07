  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Золотые медали фестиваля ГТО завоевали тюменские школьники в "Артеке"

Спорт, 12:09 07 октября 2025

канал в MAX губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: канал в MAX губернатора Тюменской области Александра Моора

Золотые медали в эстафете и в общекомандном зачёте завоевали на фестивале ГТО в "Артеке" школьники из Тюменской области. Регион представляли юные спортсмены из Тюмени, Тобольска и Викуловского муниципального округа. Ранее все они стали победителями областного этапа фестиваля и обладателями золотых знаков отличия ГТО.

С отличными результатами ребят поздравил губернатор региона Александр Моор.

"Молодцы, ребята! Благодарю за высокий результат, труд и командный дух. Такие достижения вдохновляют и подтверждают: в Тюменской области растёт поколение сильных, целеустремлённых и спортивных людей", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Отметим, фестиваль собрал 376 юношей и девушек из 49 регионов страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 07.10.2025Золотые медали фестиваля ГТО завоевали тюменские школьники в "Артеке"
17:21 06.10.2025Девять наград завоевали тюменцы на первенстве УФО по гребному слалому
14:15 06.10.2025Региональный этап школьной лиги самбо стартовал в Нижней Тавде
10:56 05.10.2025С гостями из Владикавказа и столицы сыграет ФК "Тюмень" в октябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора