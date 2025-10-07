Безопасность и надежность транспортировки нефти обеспечила компания "Транснефть – Сибирь"

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Подключение новых объектов и планово-профилактические работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС), расположенных в Тюменской и Томской областях, а также в Югре, выполнило АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть"). Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС "Раскино" подключен к технологическим трубопроводам новый резервуар. Для возведения емкости использовано около 476 т металлоконструкций. Сделано устройство фундаментов, смонтированы металлоконструкции днища, стенки и кровля резервуара, подземные и надземные технологические трубопроводы, вспомогательные коммуникации. Емкость оборудована алюминиевым понтоном для снижения испарения нефти.

Проведены работы по подключению к технологическим трубопроводам резервуара для нефти на линейной производственно-диспетчерской станции "Западный Сургут". В ходе строительно-монтажных работ, помимо замены участков металлоконструкций кровли, стенки и днища, заменены технологические трубопроводы, отслужившие нормативный срок, а также оборудование и трубопроводы системы пожаротушения. На металлоконструкции резервуара нанесено антикоррозионное покрытие.

На НПС "Красноленинская" отключен резервуар от технологических трубопроводов для его реконструкции.

По одному новому магистральному насосному агрегату подключено к системе магистральных нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев на НПС "Уват" и "Муген". Новое насосное оборудование – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.