Гостей "Тюменской марки-2025" удивят цирковыми трюками и фокусами

Общество, 18:10 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционная выставка в рамках конкурса предпринимателей "Тюменская марка" пройдет в областном центре 11 и 12 октября. Посетителей ждет насыщенная программа, рассчитанная на гостей всех возрастов, сообщает городская администрация.

В субботу работа выставки начнется в 11 часов с музыки - вокалистка Марина Наедина исполнит серию композиций. Через полчаса стартует мастер-класс по росписи свечей, еще через полчаса - по сборке браслета.

В 12 часов 30 минут гостей приглашают на "Битву бананами", в 14 часов - на шоу братьев Непочатых "Цирк-Шмырк". Здесь посетители увидят акробатические трюки. В 15 часов 20 минут для детей 4-10 лет стартует еще один мастер-класс - "Маленький доктор". Рядом начнется мастер-класс для взрослых "Территория больших людей": знакомство с основными этапами развития Тюменской области. Завершится первый день выставки фестивалем тюменских кавер-групп.

Второй день начнется с выступления Марины Наединой в 11 часов. Далее для детей пройдут мастер-классы "Лабубум" по раскрашиванию значков, росписи свечей, "Маленький доктор", "Битва бананами". В 13 часов здесь можно будет сыграть в известную настольную игру "Мерекай", созданную на основе "Словаря редких и забытых слов по произведениям писателей Тюменской области".

В 14 часов стартует шоу первого профессионального иллюзиониста Тюмени Александра Яблочкова, в 17 часов - фестиваль тюменских кавер-групп.

С полной программой вы ставки можно ознакомиться здесь. Возрастное ограничение: 0+.

# Тюменская марка

