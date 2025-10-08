  • 8 октября 20258.10.2025среда
Улицу в Тюмени могут назвать в честь заслуженного машиностроителя

Общество, 15:37 08 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Безымянный элемент улично-дорожной сети на территории района № 7 "Гилёвский" в Тюмени предлагают назвать в честь Геннадия Торопова, инженера-механика, награждённого орденами Дружбы народов, "Знак Почёта", обладателя звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

Геннадий Торопов начал трудовой путь на Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов - от мастера цеха до гендиректора предприятия. Возглавлял завод до 2008 года. Так, под его руководством разработана технология изготовления капиллярной трубки и оборудование для производства медицинских игл.

Тюменцам предлагают высказать своё мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".

