Фуат Сайфитдинов: для регионов важно понимать, как формируется проект федерального бюджета

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", которые прошли в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба облдумы.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко акцентировала внимание на приоритетах бюджета: поддержка Вооружённых Сил, обеспечение безопасности общества и государства, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми. Так, "детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 трлн рублей, заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей.

Говоря об актуализации бюджетных расходов и развитии доходной базы, Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость разрабатывать новые источники доходов. По ее словам, Совет Федерации предлагает ряд дополнительных мер, которые касаются сокращения неэффективных налоговых и таможенных льгот, оптимизации расходов, обеспечения более точечных механизмов субсидирования. Спикер СФ также призвала региональные команды активнее заниматься повышением собственной доходной базы, в том числе используя механизмы муниципального земельного контроля.

Председатель СФ считает важным усиление контроля за формированием тарифов ЖКХ, совершенствование регулирования института самозанятых, введение более справедливого подхода к оплате медицинской страховки для неработающего трудоспособного населения.

Представляя основные параметры и приоритеты проекта трехлетнего бюджета, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что в 2025 году продолжилась реализация комплекса мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение социальных обязательств и стимулирование экономического роста. По его словам, дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне. В 2026 году он составит 1,6 % ВВП. Уровень госдолга в течение предстоящей трехлетки сохранится в пределах не более 20 % от ВВП.

Социальная политика – приоритет расходов бюджета. В полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств, будут проиндексированы детские выплаты, включая материнский капитал, а также учтены жилищные программы для семей с детьми.

Расходы на национальную экономику в 2026 году возрастут по сравнению с 2025 годом на 360 млрд рублей – до 4,8 трлн рублей. Увеличатся и бюджеты субъектов Федерации. Значительные средства запланированы на обеспечение технологического лидерства, включая развитие микроэлектроники и робототехники, а также на транспортную инфраструктуру.

Он подчеркнул, что бюджет направлен на концентрацию ресурсов для решения главных задач социально-экономического развития страны, включая оборону, безопасность и рост реальных доходов населения. "Все эти приоритеты обеспечены необходимым финансированием", - резюмировал он.

По мнению председателя областной думы Фуата Сайфитдинова, очень важно, что в ходе парламентских слушаний был поднят вопрос обеспечения региональной финансовой устойчивости.

"Для регионов важно понимать, как формируется проект федерального бюджета, ведь именно этим мы руководствуемся при формировании бюджетов субъектов РФ. Это основа работы над региональными бюджетами. Учитывая основные параметры главного финансового документа страны, в Тюменской области занимаются разработкой проекта закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов". 1 ноября проект закона должен поступить в Тюменскую областную думу, будет рассматриваться в комитетах и постоянной комиссии парламента, затем начнет работу согласительная комиссия. На ноябрьском заседании облдумы закон об областном бюджете на трехлетний период будет принят", - отметил он.

Борис Олейник