208,3 млрд рублей составил объем инвестиций в Тюменской области за полгода

Экономика, 15:48 08 октября 2025

208,3 млрд рублей составил объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области с января по июнь 2025 года. Прирост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил плюс 26,3 %. Индекс физического объема инвестиций – 118,7 %. Это выше, чем в среднем по России – 104,3 %.

Такие данные приводит департамент экономики Тюменской области в итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие.

Прирост более чем на 131 % наблюдается и в строительстве. Отраслевые компании выполнили работ на 118,6 млрд рублей. По динамике регион на первом месте в Уральском федеральном округе и на 12 – по России. При этом объем ввода жилья снизился на 12,7 % за полгода и достиг 1 млн 189,2 тыс. кв. м. Тогда как за первые полгода 2024 года показатель превысил 1,3 млн кв. м.

Тюменские предприятия агропромышленного комплекса произвели продукции суммарно на 36 млрд 200 млн рублей. Это наибольший результат за первые полугодия трех последних лет. При этом сам индекс производства сельскохозяйственной продукции с января по июнь 2025 года достиг 99,9 %. Это третье место по Уральскому федеральному округу. На душу населения приходится продуктов аграриев на 22,3 тыс. рублей.

Объем промышленного производства составил 910,9 млрд рублей, это на 2,7 % меньше показателя первых шести месяцев года ранее. Максимальный прирост за последние три года пришелся на январь-июнь 2024 года – 937,4 млрд рублей.

