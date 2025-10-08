  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

Тюменские компании приглашают на федеральный форум "Производительность труда 360"

Экономика, 16:54 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании Тюменской области могут поучаствовать в VII федеральном форуме "Производительность 360". Событие пройдет на ВДНХ в Москве с 6 по 7 ноября, сообщает Региональный центр компетенций "Агентства инноваций".

"Производительность — ключевой аспект стратегии каждого предприятия. Применение бережливых технологий не только повышает эффективность работы, но и способствует адаптации экономики к быстроменяющимся условиям. Важно, чтобы как можно больше собственников бизнеса посетили этот форум, поскольку он предоставляет уникальную возможность для обмена опытом и лучшими практиками, формируя общее понимание тенденций и перспектив развития в сфере производительности", — подчеркнул руководитель Регионального центра компетенций Алексей Воронцов.

Отметим, что программе делового события более 20 панельных сессий и мастер-классов, посвященных производительности труда. Откроет его дискуссия о трансформации экономики. Участники обсудят изменения в потреблении, рынке труда и технологии на примерах машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей. Основные инструменты для повышения производительности включают бережливое производство, роботизацию и искусственный интеллект

Участие бесплатное, с предварительной регистрацией.

Форум является частью федерального проекта "Производительность труда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# производительность труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 08.10.2025Викуловские аграрии убрали более 70 % нового урожая
16:54 08.10.2025Тюменские компании приглашают на федеральный форум "Производительность труда 360"
16:43 08.10.2025197 тыс. тонн картофеля собрали аграрии в Тюменской области
15:59 08.10.2025Новая школа в Ярковском округе готова ко вводу в эксплуатацию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора