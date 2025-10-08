Тюменские компании приглашают на федеральный форум "Производительность труда 360"

Компании Тюменской области могут поучаствовать в VII федеральном форуме "Производительность 360". Событие пройдет на ВДНХ в Москве с 6 по 7 ноября, сообщает Региональный центр компетенций "Агентства инноваций".

"Производительность — ключевой аспект стратегии каждого предприятия. Применение бережливых технологий не только повышает эффективность работы, но и способствует адаптации экономики к быстроменяющимся условиям. Важно, чтобы как можно больше собственников бизнеса посетили этот форум, поскольку он предоставляет уникальную возможность для обмена опытом и лучшими практиками, формируя общее понимание тенденций и перспектив развития в сфере производительности", — подчеркнул руководитель Регионального центра компетенций Алексей Воронцов.

Отметим, что программе делового события более 20 панельных сессий и мастер-классов, посвященных производительности труда. Откроет его дискуссия о трансформации экономики. Участники обсудят изменения в потреблении, рынке труда и технологии на примерах машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей. Основные инструменты для повышения производительности включают бережливое производство, роботизацию и искусственный интеллект

Участие бесплатное, с предварительной регистрацией.

Форум является частью федерального проекта "Производительность труда".