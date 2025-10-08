  • 8 октября 20258.10.2025среда
В Тюмени вновь проходят творческие встречи для старшего поколения

Общество, 15:04 08 октября 2025

Илья Кручинин | Фото: Илья Кручинин

В Тюмени стартовал новый сезон проекта "Творчество от одиночества". Его организаторы – волонтеры "Мессояханефтегаза" – третью осень подряд организуют для пожилых тюменцев оздоровительные мероприятия и полезные лекции, проводят настольные и интеллектуальные игры.

На встрече, приуроченной ко Дню пожилого человека, нефтяники провели для пенсионеров танцевальный мастер-класс и практическое занятие по универсальным методам рефлексотерапии.

"В этот раз мы учились приемам самооздоровления, освоили новые движения сальсы. Было здорово: живое общение, вкусный чай, море позитива! – поделилась участница проекта Татьяна Васильева. – Потом еще долго обсуждали встречу с новыми друзьями".

Нефтяники реализуют проект "Творчество от одиночества" с 2023 года при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" в партнерстве с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Начальник отдела по связям с общественностью, социальному проектированию центра Ирина Богунова отметила, что благодаря таким мероприятиям пожилые люди проводят время не только интересно, но и с пользой: поддерживают умственную активность, социализируются и просто радуются живому общению с разными людьми.

"Они с нетерпением ждут каждой новой встречи, и это действительно здорово!" – подчеркнула она.

Главная цель проекта – расширить круг общения пожилых людей, помочь реализовать их творческий потенциал. Каждое мероприятие посещают более пятидесяти людей старшего поколения и около десяти волонтеров.

"Ежегодно мы стараемся совершенствовать проект. Нам важно, чтобы участники были сфокусированы не только на быте и рутине, но и на творчестве. Чем больше новых впечатлений, тем полнее и счастливее жизнь! Среди волонтеров есть и дети сотрудников "Мессояханефтегаза". Они с радостью общаются с бабушками и дедушками, это отличный формат встречи поколений!" – рассказала автор проекта, волонтер компании Юлия Сазонова.

Как рассказали организаторы, активности для тюменцев серебряного возраста будут проходить до конца года, пенсионеры смогут освоить еще много полезных навыков.

﻿

# Мессояханефтегаз , старшее поколение

