В 2024 год профосмотры прошли 70% тюменцев старше трудоспособного возраста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за 2024 год профилактические осмотры прошли 70% лиц старше трудоспособного возраста. В итоге у всех выявлены различные заболевания и патологические состояния. Это отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

"С прошлого года в Тюменской области действует региональный гериатрический центр на базе ГБУЗ ТО "Госпиталь для ветеранов войн". Там созданы 85 геронтологических коек, работают 27 врачей-гериатров. В прошлом году диспансерное наблюдение охватило 217 тыс. 286 человек, а профилактические осмотры прошли 247 тыс. 812 человек. Из 217 тыс. 286 человек, находившихся под диспансерным наблюдением, 3 тыс. 386 госпитализированы на геронтологические койки", - сообщила она в ходе научно-практической конференции медико-социального проекта "Территория долголетия. Век здоровья", которая прошла для врачей и жителей Тюмени 9 октября.

Проект "Территория долголетия. Век здоровья" реализуется при активном участии группы компаний "НИЖФАРМ" в рамках Меморандума о партнерстве с Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Проект является частью межрегионального конгресса Российской ассоциации геронтологов и гериатров, который в 2025 году охватывает 16 российских городов. Проект уже прошел в 12 городах. В общей сложности его участниками стали более 1280 врачей и более 905 пациентов.

Для медицинского сообщества провели специализированный тренинг по современным технологиям продления активного долголетия, а также представили доклады по наиболее актуальным направлениям гериатрии: "Метаболические риски и сахарный диабет", "Мобильность и остеоартрит: решения для активного долголетия", "Как не пропустить болезнь Альцгеймера на первичном приеме" и многие другие. Участники смогли разобрать реальные клинические случаи и задать вопросы экспертам, сообщают организаторы.

"Параллельно работала вторая площадка – информационно-просветительская программа для пациентов. Темами лекций стали здоровое питание, физическая активность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сохранение зрения и уход за кожей. Спикеры акцентировали внимание на результатах предварительных опросов и давали конкретные рекомендации по обращениям к профильным специалистам", - отмечено в сообщении.

По данным Росстата, доля пожилого населения в России сегодня составляет 24%. В стране сформирована сеть из 86 гериатрических центров. Однако обеспечение активного и здорового долголетия требует не только расширения доступа к медицинской помощи, но и системного продвижения принципов ЗОЖ, внедрения здоровьесберегающих технологий и поддержки научных разработок.