Для тюменских лосят нашли новый дом в национальном парке "Зюраткуль"

Фото: из сообщества "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте

Двух лосят, которых выходили в Центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья", нашли новый дом. Окрепшие парнокопытные отправлены в Дом лося "Сохатка" в национальном парке "Зюраткуль" на Южном Урале.

Дом лося "Сохатка" является реабилитационным центром для лосят, оставшихся сиротами в результате браконьерской деятельности или после гибели матери. Путь животных из Тюменской области занял 12 часов. На новом месте их научат самостоятельности и вернут в дикую природу.

Сотрудники "У Лукоморья", выходившие лосят, серьезно отнеслись к выбору нового дома для своих подопечных. Предварительно они сами посетили дом лося "Сохатка", чтобы осмотреть местность и условия проживания. Убедившись, что национальный парк Зюраткуль - это лучший и самый надежный вариант, начали подготовку лосят к отправке: согласование и получение всех документов, поиск транспорта, закуп необходимых на первое время кормов.

Напомним, одиноких малышей обнаружили в Ялуторовском районе в конце мая 2025 года. Как и полагается, первое время сотрудники лесничества наблюдали, ждали лосиху, но она не появилась. Лосят забрали и оперативно доставили в центр. Брат и сестра были очень ослаблены. Состояние самца, который получил кличку Лосяш, усугубляла травма ноги. Для них нашли лосиное молоко в Москве и Санкт-Петербурге, в Тюмени его смешивали с козьим.

Инна Пахомова