  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 6..8 С 0 м/с ветер западный

Для тюменских лосят нашли новый дом в национальном парке "Зюраткуль"

Общество, 18:11 09 октября 2025

из сообщества "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте

Двух лосят, которых выходили в Центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья", нашли новый дом. Окрепшие парнокопытные отправлены в Дом лося "Сохатка" в национальном парке "Зюраткуль" на Южном Урале.

Дом лося "Сохатка" является реабилитационным центром для лосят, оставшихся сиротами в результате браконьерской деятельности или после гибели матери. Путь животных из Тюменской области занял 12 часов. На новом месте их научат самостоятельности и вернут в дикую природу.

Сотрудники "У Лукоморья", выходившие лосят, серьезно отнеслись к выбору нового дома для своих подопечных. Предварительно они сами посетили дом лося "Сохатка", чтобы осмотреть местность и условия проживания. Убедившись, что национальный парк Зюраткуль - это лучший и самый надежный вариант, начали подготовку лосят к отправке: согласование и получение всех документов, поиск транспорта, закуп необходимых на первое время кормов.

Напомним, одиноких малышей обнаружили в Ялуторовском районе в конце мая 2025 года. Как и полагается, первое время сотрудники лесничества наблюдали, ждали лосиху, но она не появилась. Лосят забрали и оперативно доставили в центр. Брат и сестра были очень ослаблены. Состояние самца, который получил кличку Лосяш, усугубляла травма ноги. Для них нашли лосиное молоко в Москве и Санкт-Петербурге, в Тюмени его смешивали с козьим.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# животные , реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 09.10.2025В Тюменской области заменили более 100 тыс. электросчетчиков
18:11 09.10.2025Для тюменских лосят нашли новый дом в национальном парке "Зюраткуль"
18:00 09.10.202510 октября - события дня
17:49 09.10.2025Тюменский хирург поделилась опытом на всероссийском конгрессе в Красноярске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора